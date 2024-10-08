Campeonato Mundial Júnior de Natação: Wilina Jules Marthe destaca-se e Matteo Carvalho estreia por Cabo Verde

Cabo Verde começou hoje o Campeonato Mundial Júnior de Natação na Roménia com Wilina Jules Marthe a competir nos 100 metros costas, enquanto Matteo Carvalho fez a sua estreia representando o país.

Na abertura da competição, Matteo Carvalho disputou os 100 metros bruços às 07:30 (hora de Cabo Verde), completando a prova em 01 minuto, 28 segundos e 45 centésimos e ocupando a 86ª posição entre 88 competidores.

Já Wilina Jules Marthe brilhou nos 100 metros costas femininos às 8:00, com o tempo de 01 minuto, 08 segundos e 39 centésimos, registando a melhor performance do dia entre os representantes de Cabo Verde.

O país, segundo avançou à Inforpress o secretário-geral da Federação Cabo-verdiana de Natação, Enrique Alhinho, também está representado por Miles Gonçalves e Kaira Tati, que participaram em outras provas do campeonato.