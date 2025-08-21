Márcia Lopes representa Cabo Verde no Mundial de Ginástica Rítmica no Rio de Janeiro

A ginasta Márcia Alves Lopes está entre as mais de 300 atletas que competem no 41.º Campeonato do Mundo de Ginástica Rítmica, que decorre de 20 a 24 de Agosto, no Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro, Brasil.

O evento reúne ginastas de cerca de 80 países, todos em busca de um dos nove títulos mundiais em disputa ao longo de cinco dias de provas. Para além de coroar campeãs mundiais, a competição marca também o arranque oficial do caminho para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, sendo uma oportunidade única para as atletas se adaptarem ao novo código de pontuação.

Márcia Lopes já tem experiência no cenário internacional. Em 2019, competiu no Campeonato do Mundo de Ginástica Rítmica, onde terminou em 110.º lugar no concurso geral durante a fase de qualificação. No ano seguinte, brilhou nos Campeonatos Africanos de Ginástica Rítmica, realizados em Sharm el-Sheikh, Egito, alcançando o 11.º lugar no concurso geral, com um total de 35.150 pontos. Nesse mesmo campeonato, destacou-se nas finais por aparelhos, terminando em 6.º lugar na final de bola, 8.º em maças e 7.º em fita. Além disso, a atleta, recorde-se, participou em Maio no 19º Campeonato Africano de Ginástica Rítmica que se realizou na cidade do Cairo, no Egipto.