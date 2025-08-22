Márcia Lopes conquista o 93º lugar no Campeonato do Mundo de Ginástica Rítmica Sénior

A ginasta cabo-verdiana Márcia Lopes alcançou o 93º lugar no 41.º Campeonato do Mundo de Ginástica Rítmica Sénior, que se realiza no Parque Olímpico (Barra Olympic Park), no Rio de Janeiro, Brasil, entre os dias 20 e 24 de Agosto de 2025.

Com garra e determinação em cada apresentação, a atleta nacional competiu nos quatro exercícios do programa individual. No arco obteve 16 700 pontos, na bola somou 18 100 pontos, nas maças alcançou 19 400 e na fita conseguiu 17 550. Esses resultados valeram-lhe o 93.º lugar na classificação geral, colocando Cabo Verde entre os seis melhores países africanos na modalidade.

A Federação Cabo-verdiana de Ginástica (FCG) enalteceu este desempenho, afirmando que tal “representa mais um passo importante para o crescimento da ginástica em Cabo Verde”, realçando o valioso contributo da ginasta, da treinadora e de toda a equipa técnica. “Juntos mostramos ao mundo que a ginástica cabo-verdiana está em movimento e pronta para voar cada vez mais alto”, sublinhou em comunicado.