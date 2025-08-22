​Emanuel Trovoada deixa comando da seleção nacional de basquetebol

O treinador Emanuel Trovoada anunciou a sua saída do comando da seleção cabo-verdiana de basquetebol, após a eliminação de Cabo Verde nos quartos-de-final do Afrobasket 2025, pondo fim a um ciclo de vários anos à frente da equipa.

Na sua mensagem de despedida, Trovoada expressou profunda gratidão pela oportunidade de liderar os “Tubarões Azuis” da modalidade.

“Tenho gratidão enorme para com vocês. Como sabem, hoje é o meu último dia, já estava planificado assim este Afrobasket. Gratidão enorme pela oportunidade a este jovem que veio de Benguela (Angola) com o sonho de ser treinador. Juntos sonhamos, juntos planificamos e juntos lutamos. Tenho a certeza de que Cabo Verde hoje sai ainda mais forte”, afirmou.

O técnico destacou ainda a importância do percurso da seleção cabo-verdiana e a aprendizagem resultante da competição. “Angola, ganhando dessa forma, ainda nos enriquece muito mais”, sublinhou.

Na hora da despedida, Emanuel Trovoada não esqueceu o apoio da família, a quem dedicou palavras de agradecimento.

“Muito obrigado, um bem-haja a todos, à minha família, mulher, mãe e filhas, por esse acompanhamento e por todos esses anos. Estou aqui neste momento, mas tenho as minhas ideias bem definidas. Vou voltar mais forte, para fazer aquilo que mais gosto e que é a minha vida: o basquetebol”, destaca.

O treinador deixa em aberto novos desafios, prometendo regressar ao desporto que o move com ainda mais determinação.

A seleção cabo-verdiana de basquetebol foi eliminada do Afrobasket 2025, esta quinta-feira, 21, ao perder por 90-80 diante de Angola, em jogo dos quartos-de-final disputado no Pavilhão Multiusos de Luanda.