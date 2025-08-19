Cabo Verde cai diante de Angola e encerra percurso no Afrobasket’2025

A equipa angolana entrou melhor na partida e venceu o primeiro quarto por 24-15.
No segundo período, Cabo Verde reagiu e levou a melhor, vencendo por 25-21.
Apesar da recuperação, Angola, que mantinha vantagem significativa, que chegou a ser de 13 pontos, terminou a primeira parte em vantagem por 45-40.
Na segunda metade, Cabo Verde esteve bem melhor, chegou a empatar 50-50 e mesmo com a expulsão do capitão Ivan Almeida venceu o terceiro quarto por 23 -20.
No último período, os "Tubarões Azuis " passaram pela frente (79-76), quando faltavam cinco minutos para o término da partida, mas não aguentaram a pressão dos angolanos e acabaram por perder por 10 pontos (90-80).
Com este triunfo, Angola, país mais titulado da prova com 11 troféus, garante presença nas meias-finais, onde vai defrontar os Camarões,que eliminou o Egipto.
Na outra meia-final, o Mali vai medir forças com o Senegal.
Antes desta eliminação, Cabo Verde havia afastado a Tunísia, actual campeã africana, nos oitavos-de-final, com uma vitória convincente por 87-54.
Na fase de grupos, venceu a República Democrática do Congo (75-66), perdeu diante da Costa do Marfim (81-82) e ganhou o Uganda (75-66).
O Afrobasket’2025 decorre nas cidades angolanas de Luanda, Benguela e Namibe.
Cabo Verde regressou assim ao país onde, em 2007, conquistou a medalha de bronze – a sua melhor classificação de sempre – e onde, em 2023, alcançou a histórica qualificação para o Mundial de Basquetebol.