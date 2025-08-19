Desporto

Afrobasket’2025: Cabo Verde elimina Tunísia e marca encontro com Angola nos quartos-de-final

PorExpresso das Ilhas, Inforpress,19 ago 2025 16:41

A selecção nacional de basquetebol sénior masculina venceu hoje Tunísia por 87-54 e marcou encontro com a selecção de Angola, nos quartos-de-final do Afrobasket’2025.

Em jogo a contar para os oitavos-de-final, que decorreu no pavilhão Welwitschia Mirabilis, no Namibe (Angola), Cabo Verde terminou a primeira parte a vencer por 33-26, tendo vencido o primeiro quarto por 15-13.

Na segunda parte, o domínio da turma nacional foi avassalador vencendo o terceiro quarto por 68-38 e acabou por vencer a partida por uma diferença de 33 pontos (87-54).

Cabo Verde deixa pelo caminho o vencedor das últimas edições do Afrobasket e marca encontro com Angola, que detém 11 títulos, a última conseguida em 2013.

Na fase de grupos, a equipa cabo-verdiana estreou-se com uma vitória frente à República Democrática do Congo (75-66), perdeu diante da Costa do Marfim (81-82) e encerrou a primeira fase com novo triunfo sobre o Uganda (75-66), assegurando a qualificação para a próxima etapa.

O Afrobasket’2025 decorre nas cidades angolanas de Luanda, Benguela e Namibe.

Cabo Verde regressa assim ao país onde, em 2007, conquistou a medalha de bronze, a sua melhor classificação de sempre na competição, e onde, em 2023, alcançou a primeira qualificação para o Mundial de Basquetebol.

Tópicos

Afrobasket’2025 Cabo Verde Tunísia oitavos-de-final

