Afrobasket’2025: Cabo Verde elimina Tunísia e marca encontro com Angola nos quartos-de-final

Em jogo a contar para os oitavos-de-final, que decorreu no pavilhão Welwitschia Mirabilis, no Namibe (Angola), Cabo Verde terminou a primeira parte a vencer por 33-26, tendo vencido o primeiro quarto por 15-13.
Na segunda parte, o domínio da turma nacional foi avassalador vencendo o terceiro quarto por 68-38 e acabou por vencer a partida por uma diferença de 33 pontos (87-54).
Cabo Verde deixa pelo caminho o vencedor das últimas edições do Afrobasket e marca encontro com Angola, que detém 11 títulos, a última conseguida em 2013.
Na fase de grupos, a equipa cabo-verdiana estreou-se com uma vitória frente à República Democrática do Congo (75-66), perdeu diante da Costa do Marfim (81-82) e encerrou a primeira fase com novo triunfo sobre o Uganda (75-66), assegurando a qualificação para a próxima etapa.
O Afrobasket’2025 decorre nas cidades angolanas de Luanda, Benguela e Namibe.
Cabo Verde regressa assim ao país onde, em 2007, conquistou a medalha de bronze, a sua melhor classificação de sempre na competição, e onde, em 2023, alcançou a primeira qualificação para o Mundial de Basquetebol.