Afrobasket’2025: Cabo Verde e Costa do Marfim disputam hoje liderança do Grupo A

A selecção cabo-verdiana de basquetebol sénior masculina defronta hoje, a partir das 17:00, a Costa do Marfim, em Angola, num jogo que vale a liderança do Grupo A do Afrobasket’2025.

Depois da vitória na estreia, por 75-66, frente à República Democrática do Congo, os “Tubarões Azuis” têm pela frente uma das potências do continente que, no primeiro jogo, venceu o Ruanda por 78-70.

No outro encontro do grupo, a República Democrática do Congo mede forças com o Ruanda. Cabo Verde volta a jogar no dia 17 de Agosto, frente ao Ruanda.

O Afrobasket’2025 decorre nas cidades angolanas de Luanda, Benguela e Namibe.

Cabo Verde regressa assim ao país onde, em 2007, conquistou a medalha de bronze, a melhor classificação de sempre na prova, e onde, em 2023, garantiu a primeira qualificação para o Mundial de Basquetebol.