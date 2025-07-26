Afrobasket’2025: Selecção de Cabo Verde estreia-se hoje frente à RD Congo

A selecção nacional de basquetebol sénior masculina estreia-se hoje, às 17:00, no Afrobasket’2025, diante da formação da República Democrática do Congo, jogo do Grupo A da competição que se iniciou na segunda-feira, 12, em Angola.

Cabo Verde divide o grupo com as seleções da Costa do Marfim, República Democrática do Congo e Ruanda.

Os “Tubarões Azuis”, como são conhecidas as seleções nacionais de Cabo Verde, voltam a competir dois dias depois, a 15 de Agosto, frente à Costa do Marfim, encerrando a fase de grupos no dia 17, em jogo com a equipa nacional do Ruanda.

O Afrobasket’2025 disputa-se nas cidades angolanas de Luanda, Benguela e Namibe.

Cabo Verde regressa, assim, ao país onde conquistou a medalha de bronze em 2007, a sua melhor classificação de sempre na prova.

Em 2023, a selecção nacional alcançou a primeira qualificação para o Mundial de Basquetebol, também em solo angolano.