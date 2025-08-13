Afrobasket’2025: Cabo Verde estreia-se com reviravolta e vitória sobre RD Congo

A selecção cabo-verdiana de basquetebol sénior masculina estreou-se hoje no Afrobasket’2025 com uma vitória por 75-66 sobre a congénere da República Democrática do Congo.

Em jogo do Grupo A, disputado no Pavilhão Welwitschia Mirabilis, no Namibe (Angola), Cabo Verde venceu o primeiro quarto por 20-16, mas foi para o intervalo a perder por 34-25.

No final do terceiro período, os congoleses mantinham a vantagem (55-50), porém, no último quarto, os “Tubarões Azuis” reagiram e confirmaram a reviravolta no marcador.

Will Tavares foi o melhor marcador da selecção cabo-verdiana, com 17 pontos, igualando o registo do congolês Jordan Sakho. Já a estrela cabo-verdiana Edy Tavares destacou-se com 19 ressaltos, dois bloqueios, dois roubos de bola e 14 pontos.

No outro jogo do Grupo A, a Costa do Marfim venceu o Ruanda por 78-70, e divide a liderança com Cabo Verde, ambos com dois pontos.

Os “Tubarões Azuis” voltam a jogar a 15 de Agosto frente à Costa do Marfim, encerrando a fase de grupos no dia 17, contra o Ruanda.

O Afrobasket’2025 decorre nas cidades angolanas de Luanda, Benguela e Namibe.

Cabo Verde regressa assim ao país onde, em 2007, conquistou a medalha de bronze, a sua melhor classificação de sempre na competição. Em 2023, a selecção alcançou também, em solo angolano, a primeira qualificação para o Mundial de Basquetebol.