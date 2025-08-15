Afrobasket’2025: Cabo Verde defronta Tunísia nos oitavos-de-final

O encontro, agendado para o Pavilhão Welwitschia Mirabilis, no Namibe (Angola), opõe o segundo classificado do Grupo A, Cabo Verde, ao terceiro do Grupo B, Tunísia.
Na fase de grupos, Cabo Verde estreou-se com uma vitória frente à República Democrática do Congo (75-66), perdeu diante da Costa do Marfim (81-82) e encerrou a primeira fase com um triunfo sobre o Uganda (75-66), garantindo assim a qualificação para a próxima etapa da competição.
O Afrobasket’2025 decorre nas cidades angolanas de Luanda, Benguela e Namibe.
Cabo Verde regressa assim ao país onde, em 2007, conquistou a medalha de bronze, a sua melhor classificação de sempre na competição. Em 2023, a selecção alcançou também, em solo angolano, a primeira qualificação para o Mundial de Basquetebol.