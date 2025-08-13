Afrobasket’2025: Cabo Verde vence Ruanda (75-62) e qualifica-se para próxima fase

A selecção cabo-verdiana de basquetebol sénior masculina venceu hoje a congénere do Ruanda por 75-62 e qualifica-se para a próxima fase do Afrobasket’2025, que decorre em Angola.

Em jogo a contar para a segunda jornada do grupo A, no Pavilhão Welwitschia Mirabilis, no Namibe, a turma nacional conseguiu uma vitória folgada, não obstante o equilíbrio reinante durante toda a partida.

Após esta vitória, Cabo Verde assegura, pelo menos, a presença nos oitavos-de-final, sendo que em caso de derrota da Costa do Marfim com a RD Congo adianta para os quartos-de-final, como líder do Grupo A.

Isto porque, de acordo com o regulamento da competição, o primeiro lugar do grupo qualifica-se para os quartos-de-final e segundo e terceiro para os oitavos-de-final.

O quatro classificado fica eliminado.

O Afrobasket’2025 decorre nas cidades angolanas de Luanda, Benguela e Namibe.

Cabo Verde regressa assim ao país onde, em 2007, conquistou a medalha de bronze, a sua melhor classificação de sempre na competição. Em 2023, a selecção alcançou também, em solo angolano, a primeira qualificação para o Mundial de Basquetebol.