Amarante e ABC decidem hoje o título nacional de andebol sénior masculino

PorExpresso das Ilhas, Inforpress,24 ago 2025 8:35

​O Grémio Desportivo Amarante e o ABC qualificaram-se hoje para a final da Liga do campeonato nacional de andebol sénior masculino.

Nas meias-finais, disputadas no Pavilhão Desportivo Vavá Duarte, na cidade da Praia, o Amarante eliminou os Seven Stars (31-28- após prolongamento) e o ABC deixou pelo caminho o Djack D’sova (36 -32).

A final está agendada para domingo, às 19:00, no pavilhão Vavá Duarte.

A receita de bilheteira do campeonato nacional de andebol feminino, este ano denominado Liga Morabeza, numa edição de carácter solidário, servirá para apoiar a população de São Vicente, vítima da tempestade que provocou mortes e danos significativos em infra-estruturas.

