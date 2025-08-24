Desporto

Amarante destrona ABC e é o novo campeão nacional andebol feminino

25 ago 2025

O Grémio Desportivo Amarante, de São Vicente, sagrou-se este domingo campeão nacional de andebol sénior feminino ao vencer o ABC, de Santiago Sul, por 26-24, na final disputada no Pavilhão Vavá Duarte, na cidade da Praia.

Num jogo intenso e com muita alternância no resultado, as sanvicentinas mostraram maior eficácia nos momentos decisivos e conseguiram assim destronar o ABC, que fazia defesa do título de bicampeão nacional.

Nas meias-finais, o Amarante eliminou os Seven Stars (31-28, após prolongamento) e o ABC deixou pelo caminho o Djack d’Soia (36-32).

A receita de bilheteira do campeonato nacional de andebol feminino, este ano denominado Liga Morabeza, numa edição de carácter solidário, serve para apoiar a população de São Vicente, vítima da tempestade que provocou mortes e danos significativos em infra-estruturas.

