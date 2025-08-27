​Seleção Nacional A disputa em Setembro as jornadas sete e oito de qualificação ao Mundial 2026

A Seleção Nacional A disputa, em Setembro, as jornadas sete e oito do Grupo D de qualificação para o Mundial 2026. A apresentação dos convocados está marcada para esta sexta-feira, 29 de Agosto, na cidade da Praia.

Segundo uma nota da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), Cabo Verde começa por visitar, no dia 04 de Setembro, quinta-feira, as Maurícias, no jogo da 7.ª jornada, que será disputado no Estádio Côte d'Or National Sports Complex, nas Maurícias.

Na 8.ª jornada, marcada para o dia 9 de Setembro, Cabo Verde recebe os Camarões no Estádio Nacional, na cidade da Praia.

A FCF sublinha que parte da receita da bilheteira desse jogo reverterá a favor da ilha de São Vicente, que no dia 11 de Agosto foi atingida pela tempestade Erin, que fez nove vítimas mortais e inúmeros estragos.

O jogo Cabo Verde VS Camarões, no dia 09 de Setembro, começa às 15h00.

Ainda segundo a FCF, Cabo Verde lidera o Grupo D com 13 pontos, mais um que Camarões e mais cinco que a Líbia.

Conforme a FCF, os primeiros classificados de cada grupo qualificam-se directamente para o Mundial 2026, “enquanto os quatro melhores segundos classificados irão disputar um play-off”.