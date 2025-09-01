Desporto

Seleção Nacional com três jogadores lesionados para jogos contra Maurícias e Camarões

PorDulcina Mendes,1 set 2025 17:12

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) informa nesta segunda-feira, 1 de Setembro, que o defesa Wagner Pina e os avançados Garry Rodrigues e Nuno da Costa lesionaram-se, ao serviço dos respectivos clubes.

Num comunicado, a FCF confirma que essas lesões são baixas para o duplo compromisso, contra Maurícias e Camarões, nesta janela de qualificação ao Mundial 2026.

A FCF deseja as rápidas melhoras aos jogadores.

Já o defesa Diney Borges e o avançado Ryan Mendes estão a ser observados pela equipa médica da Seleção Nacional, tendo ambos feito uma ressonância magnética, para se fazer uma avaliação médica das mazelas contraídas no último fim de semana.

A FCF aponta que os jogadores continuam a chegar à concentração nas ilhas Maurícias e que nesta terça-feira, 2 de Setembro, haverá o primeiro treino.

