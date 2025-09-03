​Selecção nacional realiza primeiro treino nas Maurícias

A Selecção Nacional realizou, na noite desta terça-feira, 2 de Setembro, o primeiro treino nas Maurícias, com a maioria dos jogadores tendo em vista mais uma jornada no grupo de apuramento para o Mundial de Futebol do próximo ano.

Segundo uma nota da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), todos os convocados treinaram nesta noite, com as excepções de João Paulo Fernandes, Deroy Duarte, Stopira e Hélio Varela, que ainda não chegaram à concentração.

A mesma fonte acrescenta que os jogadores Edilson 'Diney' Borges e Ryan Mendes treinaram normalmente com a equipa.

A FCF informa que o treino decorreu no estádio do jogo, o Estádio Côte d'or National Sports Complex.

O jogo entre Cabo Verde e Maurícias está agendado para esta quinta-feira, 4 de Setembro, no Estádio Côte d’Or National Sports Complex, nas Maurícias.

Ao fim de seis jogos realizados, Cabo Verde está, actualmente, no 1º lugar do Grupo D com 13 pontos que resultam de quatro vitórias e um empate. Além de Cabo Verde fazem parte deste grupo de apuramento os Camarões, Líbia, Angola, Maurícias e Swazilandia.