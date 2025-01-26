Internacional cabo-verdiano Hélio Varela oficializado no Maccabi Tel Aviv de Israel

O internacional cabo-verdiano Hélio Varela, 23 anos, foi oficializado como reforço do Maccabi Tel Aviv, o atual 5.º classificado do campeonato de Israel.

De acordo com as informações já divulgadas pelo clube israelita, o futebolista assinou um contrato válido por três temporadas, com mais uma de opção.

"Estou muito feliz por jogar neste grande clube. Desde o momento em que o Maccabi demonstrou interesse, pude sentir o poder do clube e dos adeptos. Estou orgulhoso por dar este passo, que é muito importante para mim. Estou muito animado para jogar com a camisola amarela e para os nossos adeptos", assumiu Hélio Varela, em declarações ao site oficial do Maccabi Tel Aviv.

Natural de Almada, o extremo esteve na última temporada ao serviço do Gent, da Bélgica, onde apontou dois golos e fez uma assistência em 15 jogos disputados.

Com formação no Monte Caparica AC, no Charneca Caparica, no Cova da Piedade, no Vitória de Setúbal e no Amora, Hélio Varela estreou-se a nível sénior no Sintrense, em 2021/2022, onde apontou cinco golos e fez uma assistência em 26 jogos.

Mais tarde, rumou ao Algarve para representar, durante duas temporadas, o Portimonense.

Pelos alvinegros, o extremo realizou 38 jogos, tendo marcado dez golos (quatro deles pelos sub-23) e somado ainda quatro assistências.

Parte, agora, para a segunda experiência internacional da carreira.

O avançado integra a lista de 27 convocados de Bubista para o duplo compromisso de Cabo Verde para as eliminatórias da Copa do Mundo, com Maurícias fora de casa, hoje, às 15:00, e com Camarões, em casa, no dia 09.