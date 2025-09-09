​Futebol: Cabo Verde vence Camarões por 1-0 e está mais perto do Mundial

A Selecção Nacional de Futebol venceu o jogo da 8ª jornada frente aos Camarões, por 1-0. Com essa vitória, Cabo Verde soma 19 pontos, numa altura em que faltam dois jogos para terminar a fase de grupos.

O único golo da partida foi marcado pelo jogador Dailon Livramento, aos seis minutos da primeira parte.

Cabo Verde perdeu várias oportunidades de golo.

A vitória de hoje deixa os Tubarões azuis mais perto de chegar pela primeira vez a um Mundial de futebol.

O apuramento de Cabo Verde pode chegar na próxima jornada, na Líbia. Cabo Verde fecha a fase de grupos em casa com Esswatini.

O Estádio Nacional estava cheio, depois de toda a iniciativa de levar as pessoas para verem o jogo. O Governo concedeu tolerância de ponto aos trabalhadores, as câmaras municipais de Santiago disponibilizaram transporte gratuito aos seus munícipes e os emigrantes nos Estados Unidos da América ofereceram transportes até ao estádio.

Com o Estádio Nacional totalmente lotado, cerca de 15.000 espectadores, Cabo Verde alinhou inicialmente com Vozinha, Steven Moreira, Roberto Lopes “Pico”, Diney Borges, João Paulo Fernandes, Kevin Pina, Yannick Semedo, Ryan Mendes “cap”, Telmo Arcanjo, Jovane Cabral e Dailon Livramento.

Já os Camarões entraram com Andre Onana, N. Tolo, Boyokomo, C. Wooh, J. Tchatchoua, C.Nkoudou, Carlos Baleba, Aboubakar, Bryan Mbeumo, Martin Hongla e Zambo Anguis.