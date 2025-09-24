Decisão da FIFA sobre sanção para Cabo Verde será divulgado hoje pela FCF

Esta informação foi revelada, em declarações à rádio, pelo Presidente da FCF, Mário Semedo.
A novidade passa pela alteração da data do jogo entre Cabo Verde e Eswatini, que encerra a campanha de apuramento para a Copa do Mundo.
A mudança, determinada pela FIFA, deve-se às eleições nos Camarões, realizadas no domingo, 12 de Outubro. Com isso, a partida será disputada na segunda-feira, 13 de Outubro. O jogo Camarões x Angola também foi reagendado para esta nova data.
Segundo Mário Semedo, será necessário que o Governo decrete uma nova tolerância de ponto, como aconteceu no confronto anterior com os Camarões.
A RTC relembrou que, antes desse jogo, no dia 8 de Outubro, os Tubarões Azuis jogam a penúltima jornada na Líbia. Uma vitória frente à equipa líbia garante a presença de Cabo Verde no Mundial.