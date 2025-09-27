Governo reforça combate à antidopagem com formação especializada para profissionais de segurança

​A ministra da Justiça, Joana Rosa, destacou hoje a importância da formação especializada em investigação e inteligência aplicada à antidopagem, destinada a capacitar as forças policiais no combate à dopagem e a proteger a saúde dos atletas.

Joana Rosa fez estas declarações aos jornalistas no âmbito da abertura da formação promovida pela Organização Nacional Antidopagem de Cabo Verde (ONAD-CV).

A acção, dirigida a inspectores da Polícia Judiciária, Polícia Nacional e outros profissionais envolvidos na prevenção e investigação de infracções antidopagem, visa reforçar a capacidade nacional de combate ao uso de substâncias ilícitas no desporto.

A ministra sublinhou que, além de prevenir e proteger a saúde dos atletas, este é um esforço conjunto que envolve várias entidades e deve ser alargado a outras ilhas, criando uma consciência nacional sobre o problema.

Segundo a mesma fonte, a formação visa capacitar inspectores da Polícia Judiciária, Polícia Nacional, alfândegas, técnicos farmacêuticos e outros profissionais, directamente envolvidos na prevenção, detecção e investigação de infracções antidopagem.

A governante destacou ainda que o combate antidopagem é um problema global, mas que também tem uma forte relevância a nível nacional, sendo uma prioridade para o Governo de Cabo Verde.

"Esta formação vem capacitar os nossos profissionais para actuar de forma eficaz na investigação de ilícitos relacionados com o ‘doping’. O trabalho em rede e a integração entre as diferentes instituições, como as alfândegas, a Polícia Judiciária e a Polícia Nacional são cruciais para garantir um combate eficaz", reforçou Joana Rosa.

Por sua vez, o presidente da ONAD-CV, Emanuel Passos, afirmou que esta formação tem uma grande importância para a estratégia da ONAD-CV, pois contribui para criar condições que reduzam a disponibilidade de substâncias proibidas no território nacional.

"A orientação internacional é clara. Todos os Estados e Governos devem criar condições para limitar a disponibilidade dessas substâncias e métodos, além de estabelecer um regime sancionatório robusto para penalizar criminalmente o tráfico", afirmou.

Questionado sobre a criação de um laboratório de análise antidopagem no país, o presidente considerou a ideia como um "sonho utópico" e explicou que, devido à realidade do país e ao contexto africano, a criação de um laboratório acreditado pela Agência Mundial Antidopagem é um processo muito complexo e distante.

Em relação ao número de casos de dopagem identificados até o momento, Emmanuel Passos revelou que, desde 2017, a ONAD-CV conseguiu identificar 23 casos de atletas infractores.