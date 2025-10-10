Qualificação Mundial’2026: Venda de bilhetes gera contestação e FCF promete esclarecer opinião pública

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) prometeu hoje esclarecer a opinião pública, em conferência de imprensa, sobre a venda dos bilhetes para o jogo Cabo Verde x Eswatini, face à onda de contestação dos espectadores.

Colocados à venda na bilheteria do Estádio da Várzea e alguns postos de vendas na capital, os bilhetes de acesso ao Estádio Nacional para o jogo da segunda-feira, 13, entre Cabo Verde e Eswatini, referente à 10.ª e última jornada do Grupo D de qualificação Africana para o Mundial’2026, tem sido alvo de muita contestação dos adeptos e simpatizantes.

Estes alegam que os bilhetes de acesso à bancada central coberta (500$00), esgotaram sem sequer terem sido colocados à venda nas bilheterias, mas que, entretanto, estão sendo vendidas no mercado negro a preços que rondam os três mil escudos por unidade.

Nas redes sociais e na praça pública tem sido grande a onda de descontentamento dos espectadores nessa procura desenfreada de acesso ao estádio para o jogo que poderá ditar a inédita qualificação de Cabo Verde para o Mundial de futebol.

Contactado pela Inforpress acerca desta manifestação, o presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol, Mário Semedo, avançou que a instituição que superintende o futebol cabo-verdiano vai esclarecer o público sobre a venda de bilhetes em conferência de imprensa, por um dos seus vice-presidentes.