​Selecção Nacional Sénior Feminina realiza primeiro treino em Cabo Verde

A Selecção Nacional Sénior Feminina realiza esta segunda-feira, 20, no Estádio Nacional, na cidade da Praia, o primeiro treino de preparação para o jogo de qualificação do CAN 2026.

Segundo uma nota da Federação Cabo-verdiana de Futebol, o treino começa às 17h30, mas antes, às 17h00, haverá conferência de imprensa com a presença de duas atletas, no Estádio Nacional.

Na conferência de imprensa realizada na passada sexta-feira, 17, a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) garantiu que a logística está tudo preparado.

“As jogadoras chegaram no domingo, e o estágio inicia-se na segunda-feira. O plano de treino está tudo preparado, vamos jogar no dia 24 e viajar no mesmo dia para o Mali, depois do jogo”, confirma.

A FCF lembrou que a seleção tinha jogado com o Mali em 2020. “Claro que hoje as duas equipes estão diferentes, mas estamos confiantes e acreditamos na nossa equipa e com pensamento que vamos fazer de tudo, para conseguirmos ultrapassar aquela eliminatória”.

De realçar que o jogo da 1ª mão será disputado no dia 24 de Outubro, às 15h00, no Estádio Nacional, na cidade da Praia, e o jogo da 2ª mão está marcado para o dia 28 de Outubro, em território maliano.