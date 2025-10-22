​Futebol: Selecção Nacional Masculina, Bubista e Vozinha nomeados para o CAF Awards 2025

Na sequência da histórica qualificação de Cabo Verde para o Mundial 2026, a Selecção Nacional Masculina, o seleccionador nacional Bubista e o guarda-redes da selecção nacional, Josimar Dias 'Vozinha' foram nomeados para o CAF Awards 2025.

A informação foi divulgada esta quarta-feira, 22, pela Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) nas suas redes sociais.

A Selecção Nacional Masculina foi nomeada para Selecção do Ano, o seleccionador nacional Bubista foi nomeado para Treinador do Ano e Vozinha nomeado para Guarda-redes do Ano.

Segundo a FCF, os Tubarões Azuis estão entre as 10 selecções nomeadas e o vencedor será conhecido no final deste ano.

“Neste ano de 2025, os Tubarões Azuis disputaram nove jogos tendo vencido seis e empatado três, marcando 17 golos e sofrendo apenas seis. O ano de 2025 terminou com o brilharete dos Tubarões Azuis se terem qualificado para o Mundial 2026”, lembra.

A FCF indica que entre os 10 nomeados para melhor treinador figura o nome do seleccionador de Cabo Verde, Pedro “Bubista” Leitão Brito, que comandou Cabo Verde a chegar pela primeira vez ao Mundial 2026.

E o guarda-redes da seleção nacional, Josimar Dias 'Vozinha', está também entre os melhores, segundo anunciou a Confederação Africana de Futebol.