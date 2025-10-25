Governo e Câmara do Paul assinam contrato para remodelação do Polivalente Municipal da Cidade das Pombas

O Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro para a Juventude e Desporto, Carlos Monteiro, estará presente hoje no ato de assinatura do contrato-programa que prevê a remodelação do Polivalente Municipal da Cidade das Pombas, no concelho do Paul, ilha de Santo Antão.

A cerimónia está agendada para as 16h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal.

O acordo será rubricado entre o Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ) e a Câmara Municipal do Paul, e visa o cofinanciamento de um projeto de requalificação integral do espaço desportivo, que ganhará uma nova configuração moderna e funcional.

Segundo comunicou o Governo, entre as intervenções previstas, destacam-se a construção de bancadas, balneários, instalações sanitárias públicas, melhoria do piso, aquisição de materiais desportivos, instalação de iluminação artificial, pintura, cobertura e a requalificação das áreas envolventes e acessos.

O objetivo é reforçar a equidade na distribuição das infraestruturas desportivas pelo país, criar melhores condições para a prática das modalidades de salão, garantir recintos adequados para competições oficiais e dinamizar a economia local.

A intervenção pretende ainda contribuir para o desenvolvimento desportivo do concelho e da ilha de Santo Antão.

Foto: depositphotos