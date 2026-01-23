Futebol/Santo Antão Sul: Tribunal considera justificada providência cautelar e diz que anterior direcção deve cumprir mandato

A sentença do Tribunal Judicial da Comarca do Porto Novo, conhecida hoje, refere que a anterior direcção e os demais órgãos associativos devem cumprir o mandato, que termina a 04 de Fevereiro, anulando, assim, a eleição dos novos corpos sociais realizada a 05 de Dezembro.

O documento, a que a Inforpress teve acesso, diz ainda que os actuais dirigentes estão, assim, impedidos de praticar temporariamente todos e quaisquer actos de gestão até à decisão da acção principal, determinando ainda que os recém-eleitos estão também impedidos de representar a ARFSAS.

Os dirigentes eleitos em Dezembro estão igualmente impedidos de assegurar o funcionamento da associação regional de futebol e de representar esta instituição perante as entidades públicas e organizações congéneres.

A providência cautelar foi interposta pelos anteriores presidentes da assembleia geral e da direcção da ARFSAS, que alegaram que o processo que levou à eleição, a 05 de Dezembro, dos actuais dirigentes foi conduzido por uma comissão de gestão fora do âmbito dos estatutos da associação regional.

O referido acto eleitoral foi preparado e conduzido por uma comissão de gestão eleita pela maioria dos clubes a 29 de Novembro.

A antiga direcção entende que a forma como se realizou a eleição dos novos corpos associativos configurou um assalto à ARFSAS, impedindo os dirigentes, que estavam em funções, de concluírem o mandato.