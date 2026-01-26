​Governo e Villarreal CF assinam protocolo de cooperação desportiva em Espanha

O Governo, através do Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ), procedeu esta segunda-feira, 26, à assinatura de um protocolo de cooperação com o Villarreal CF, no âmbito de uma parceria estratégica voltada para a educação, formação e desenvolvimento do desporto cabo-verdiano.

O acto oficial teve lugar na cidade de Villarreal, em Espanha, e contou com a presença do Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro para a Juventude e Desporto.

Este protocolo, segundo uma nota do Gabinete do Governo, insere-se numa visão de cooperação de longo prazo, centrada na transferência de conhecimento e no fortalecimento das competências técnicas e profissionais em diversas áreas da indústria do desporto, incluindo treino, preparação física, performance mental, nutrição, gestão desportiva e comunicação.

No âmbito desta cooperação, encontram-se actualmente em Villarreal três treinadores cabo-verdianos, provenientes das regiões desportivas de Santiago, São Vicente e Sal.

Durante uma semana, estes profissionais participam num programa intensivo de formação, que inclui o acompanhamento directo dos treinos das equipas do Villarreal CF, a participação em workshops e sessões metodológicas, bem como a observação das sessões de treino e das operações em dias de jogo, permitindo um contacto directo com as metodologias de trabalho e o modelo de desenvolvimento do clube.

A mesma fonte explica que a iniciativa tem como principais objectivos a capacitação técnica e profissional dos treinadores cabo-verdianos, assegurando o retorno progressivo do conhecimento adquirido ao país, com impacto directo no fortalecimento e no desenvolvimento sustentável do desporto nacional.

Está igualmente prevista a emissão de certificados de participação, como reconhecimento formal da formação realizada.

Conforme a mesma fonte, o protocolo de cooperação prevê benefícios directos para várias áreas estratégicas do sector desportivo, abrangendo treinadores dos escalões de formação e sénior, fisioterapeutas e especialistas em ciência do desporto, nutricionistas, psicólogos, profissionais da comunicação social, administradores de clubes e coordenadores de eventos, bem como estudantes e futuros profissionais interessados na indústria do desporto.