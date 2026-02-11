Cabo Verde no Pote 3 do sorteio do Mundial de Andebol 2027 na Alemanha

O sorteio, que irá definir os grupos da fase preliminar, está agendado para o dia 10 de Junho, em Munique.
Até Fevereiro de 2026, 19 equipas já garantiram o apuramento, entre as quais a anfitriã Alemanha, a actual campeã Dinamarca e selecções como Portugal, Suécia, Egipto e Brasil.
No Pote 1 (cabeças de série) encontram-se a Alemanha (anfitriã), a Dinamarca (campeã mundial), Portugal, Croácia, Islândia, Suécia, Egipto e Argentina.
No Pote 2 figuram França, Noruega, Espanha, Hungria, Eslovénia, Macedónia do Norte, Países Baixos e ainda uma selecção europeia proveniente do play-off, designadamente Sérvia ou Suíça.
Já no Pote 3, além de Cabo Verde e do Brasil, integram o grupo a Áustria, Tunísia, Barém, Chile, Polónia e a representante da América do Norte/Caraíbas.
Por último, o Pote 4 é composto por Japão, Argélia, Angola, Catar, Kuwait, Uruguai e duas selecções convidadas (wild cards).
A 30.ª edição do Campeonato Mundial de Andebol Masculino será disputada sob o lema “Where handball is alive”.