Cabo Verde no Pote 3 do sorteio do Mundial de Andebol 2027 na Alemanha

PorAnilza Rocha,11 fev 2026 10:29

Cabo Verde está qualificado para o Campeonato Mundial Masculino da Federação Internacional de Andebol (IHF), que decorrerá de 13 a 31 de Janeiro de 2027, na Alemanha. A selecção nacional integra o Pote 3 do sorteio, juntamente com equipas como a Tunísia, o Brasil, o Barém e o Chile.

O sorteio, que irá definir os grupos da fase preliminar, está agendado para o dia 10 de Junho, em Munique.

Até Fevereiro de 2026, 19 equipas já garantiram o apuramento, entre as quais a anfitriã Alemanha, a actual campeã Dinamarca e selecções como Portugal, Suécia, Egipto e Brasil.

No Pote 1 (cabeças de série) encontram-se a Alemanha (anfitriã), a Dinamarca (campeã mundial), Portugal, Croácia, Islândia, Suécia, Egipto e Argentina.

No Pote 2 figuram França, Noruega, Espanha, Hungria, Eslovénia, Macedónia do Norte, Países Baixos e ainda uma selecção europeia proveniente do play-off, designadamente Sérvia ou Suíça.

Já no Pote 3, além de Cabo Verde e do Brasil, integram o grupo a Áustria, Tunísia, Barém, Chile, Polónia e a representante da América do Norte/Caraíbas.

Por último, o Pote 4 é composto por Japão, Argélia, Angola, Catar, Kuwait, Uruguai e duas selecções convidadas (wild cards).

A 30.ª edição do Campeonato Mundial de Andebol Masculino será disputada sob o lema “Where handball is alive”.

Tópicos

Mundial de Andebol 2027 Cabo Verde Pote 3 Alemanha

