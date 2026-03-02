Cabo Verde representado na 47ª edição dos Campeões Africanos de Voleibol

“A participação nesta competição continental representa um motivo de orgulho para o país, reflectindo o crescimento e a estruturação do desporto nacional, cada vez mais presente em grandes palcos internacionais”, destacou o IDJ.
A competição conta com a presença de clubes de elite de todo o continente, incluindo o Al Ahly (Egipto), Petrojet (Egipto), APR VC (Ruanda) e o Kenya Ports Authority (Quénia). Na edição anterior (46.ª), realizada em 2025 na Líbia, o grande vencedor foi o Swehly Sports Club (Líbia), que derrotou o Espérance de Tunis na final.