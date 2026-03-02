Cabo Verde representado na 47ª edição dos Campeões Africanos de Voleibol

A equipa do Atlético Clube Voley do Mindelo, que irá representar Cabo Verde na Liga dos Campeões Africanos de Voleibol, a decorrer de 20 de Abril a 3 de Maio, em Kigali, Ruanda, conforme divulgado pelo Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ).

“A participação nesta competição continental representa um motivo de orgulho para o país, reflectindo o crescimento e a estruturação do desporto nacional, cada vez mais presente em grandes palcos internacionais”, destacou o IDJ. A competição conta com a presença de clubes de elite de todo o continente, incluindo o Al Ahly (Egipto), Petrojet (Egipto), APR VC (Ruanda) e o Kenya Ports Authority (Quénia). Na edição anterior (46.ª), realizada em 2025 na Líbia, o grande vencedor foi o Swehly Sports Club (Líbia), que derrotou o Espérance de Tunis na final.

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