Praia festeja conquista do FC Porto evocando Jorge Costa e com convite a Villas-Boas

​A capital começou sábado a festejar o campeonato conquistado pelo Futebol Clube do Porto (FCP) logo após o golo que deu a vitória sobre o Alverca num jogo visto em vários bares da cidade da Praia. “Cabo Verde está com o Porto. Depois de três anos sem ganhar é uma sensação incrível sermos campeões”, referiu Carlos Barros, um dos vários adeptos que dançava ao som de Filhos do Dragão, hino portista, num recinto de festa com iluminação e DJ, à porta de um dos bares, enquanto o jogo ainda decorria.

O mérito “é de todos: treinador, jogadores e adeptos. E agora vamos ser pentacampeões de novo”, vaticinou.

Passados poucos minutos o árbitro apitou e o título foi confirmado, com nova explosão de alegria.

“Este campeonato deve ser uma grande homenagem ao eterno capitão Jorge Costa”, acrescentou Carlos Furtado, outro adepto, equipado com a camisola azul e branca.

“Também nunca vamos esquecer Pinto da Costa”, acrescentou, antes de dar “todo o mérito ao ‘mister’ Farioli”.

Na Associação Qatar havia uma garrafa de champanhe pronta para abrir na rua e uma taça – conquistada pela coletividade no campeonato regional de veteranos – cheia de gelo e bebidas para brindar ao Porto.

“Foi um campeonato renhido, mas no fim mostrou-se o campeão. Cabo Verde também é azul, na nossa bandeira e na camisola da seleção que este ano se estreia no Mundial”, referiu Mário Xavier.

Por isso, a vitória do Porto “é um bom sinal para a estreia” do arquipélago, referiu.

Carlos Morais “Caló”, antigo jogador do Salgueiros – até a equipa ser despromovida da liga principal do futebol português, em 2002 – e internacional cabo-verdiano, preside hoje à associação e deixou um recado: “o presidente do Futebol Clube do Porto tem de vir a Cabo Verde. Já passaram vários jogadores cabo-verdianos pelo Porto e há muitos portistas aqui”.

Noutro bar no bairro de Tira Chapéu, apesar de reconhecerem estar “na festa errada”, adeptos benfiquistas permaneceram ao lado de amigos portistas.

“Só estou aqui por causa dos meus amigos. Dou-lhes os parabéns, mas o Benfica continua a ser o maior”, concluiu, para ser logo a seguir enrolado em cachecóis do Porto.

O FC Porto sagrou-se campeão português de futebol pela 31.ª vez na sua história, após vitória frente ao Alverca, por 1-0, em jogo da 32.ª jornada da I Liga, decidido por um golo de Bednarek, aos 41 minutos.

Os 'dragões', orientados pelo italiano Francesco Farioli, passaram a ter 85 pontos, mais nove do que o Benfica, segundo classificado, e 12 do que o Sporting, terceiro, com menos um jogo, quando faltam duas jornadas para o final.

O Benfica, campeão nacional em 38 ocasiões, continua ser o clube com mais troféus, seguido por FC Porto, agora com 31 títulos nacionais, e Sporting, com 21.