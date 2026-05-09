Baseball5: Cabo Verde sobe à 21.º posição mundial e passa a integrar o Top 5 africano

A selecção cabo-verdiana de Baseball5 ascendeu ao 21.º lugar no ranking mundial da WBSC, numa actualização divulgada nesta semana, e passou a integrar o Top 5 africano da modalidade, resultado que intensifica a ambição da federação.

Com 933 pontos, Cabo Verde surge agora atrás da Tunísia, Quénia, África do Sul e Gana no contexto africano, depois de uma subida de nove posições em relação à última actualização do ranking, divulgada em Dezembro de 2025.

O presidente da Federação Cabo-verdiana de Baseball5 e Softball, Luís Nunes, entende que o crescimento da selecção demonstra que o país começa a consolidar-se no panorama internacional da modalidade.

“Cada vez mais nos candidatamos para participar da Copa do Mundo de Baseball5, que vai acontecer em Porto Rico no mês de Dezembro (…) Cabo Verde está-se a solidificar no cenário do Baseball”, declarou à Inforpress.

A evolução no ranking surge na sequência da participação cabo-verdiana no Campeonato Africano, disputado na Zâmbia, no qual a selecção cabo-verdiana terminou na terceira posição.

Luís Nunes considerou, contudo, que o desfecho da competição foi condicionado por decisões relacionadas com o calendário dos jogos.

O responsável apontou também o crescimento da modalidade nas escolas como um dos factores que sustentam a evolução do Baseball5 no país.

Referiu que a disciplina já integra actividades de educação física em vários estabelecimentos de ensino, permitindo aumentar o número de participantes e expandir a modalidade.

Nunes mencionou igualmente o contributo de professores de Educação Física e do técnico Francisco Romero no processo de desenvolvimento da modalidade, além do envolvimento dos atletas no recente campeonato nacional, que reuniu várias equipas.

Outro aspecto realçado prende-se com “o carácter inclusivo” do Baseball5, modalidade disputada por equipas mistas, com homens e mulheres em igualdade competitiva.

O dirigente acredita que essa característica tem despertado maior interesse entre os jovens, sobretudo entre as raparigas, lembrando que o ponto decisivo da final do campeonato nacional foi marcado por uma atleta feminina.

Criada em 2020, a federação vê agora o Mundial de Porto Rico como principal objectivo imediato.

Antes disso, a estrutura prepara a realização do campeonato nacional sub-17 e a participação da selecção juvenil nas eliminatórias africanas da categoria.