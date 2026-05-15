Ciclismo: Nélio Cruz assina pela equipa profissional portuguesa e aposta na afirmação internacional

O ciclista internacional cabo-verdiano Nélio Cruz vai representar a equipa profissional portuguesa da Maia, numa mudança que considera determinante para a sua afirmação no pelotão internacional, revelou hoje o atleta.

Em declarações à Inforpress, o corredor explicou que a ligação à formação portuguesa surgiu através da seleccionadora nacional, Ana Rita, técnica portuguesa radicada no Porto, que intermediou o contacto com a estrutura da equipa.

Segundo Nélio Cruz, a treinadora apresentou o seu percurso competitivo, destacando os resultados alcançados ao nível nacional e internacional, bem como a sua evolução desportiva.

“A equipa interessou-se pelos resultados que tenho vindo a alcançar e pelo meu nível de desenvolvimento”, afirmou.

O atleta revelou já ter assinado contrato válido por uma época desportiva, até 31 de Dezembro.

Apesar de o vínculo ter sido formalizado em Janeiro, constrangimentos logísticos impediram a deslocação imediata, o que só agora se tornou possível, numa fase já avançada da temporada.

Motivado com o novo desafio, Nélio Cruz sublinhou que a experiência em Portugal implica também uma mudança de abordagem competitiva.

“Em Cabo Verde, o ciclismo é muito individual. Agora o pensamento é colectivo. Tenho de correr para a equipa, trabalhar em conjunto e colocar o grupo em primeiro lugar”, afirmou.

Quanto aos objetivos, o ciclista apontou a integração na dinâmica da equipa e a contribuição para o desempenho coletivo da formação portuguesa.

Admitiu, no entanto, que a adaptação ao ritmo do ciclismo profissional poderá exigir tempo.

Embora o contrato seja de uma temporada, o atleta disse existir já interesse de outra equipa para 2027, cenário que encara com naturalidade, sublinhando, porém, a vontade de permanecer na atual estrutura caso se confirmem as condições desejadas.

Relativamente à seleção cabo-verdiana, manifestou disponibilidade para representar o país sempre que esteja apto fisicamente e o calendário o permita, reconhecendo que as obrigações profissionais terão prioridade contratual.

Nélio Cruz, considerado um dos principais nomes do ciclismo cabo-verdiano da atualidade, encara esta etapa como um passo importante na consolidação da sua carreira internacional.