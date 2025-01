A selecção de Cabo Verde de ciclismo vai ao Tour de Sahel, na Mauritânia, que se realiza de 22 a 26 deste mês, com uma delegação constituída por cinco ciclistas internacionais, soube a Inforpress.

O país, segundo adiantou à Inforpress, o director técnico da Federação Cabo-verdiana de Ciclismo, Arnaldo Barreto, vai contar com o concurso dos atletas Eliezer Soares, do Sal, Nélio Cruz, Leandro Andro e Klisman David, de São Vicente, e Ruben Júnior, de Santo Antão, sob a orientação do técnico Didi.

De acordo com a programação da federação nacional da modalidade, a selecção cabo-verdiana fará um estágio na ilha do Sal, a anteceder a deslocação à Mauritânia, para disputar o Tour de Sahel.