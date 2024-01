Futebol: Mauritânia é a adversária de Cabo Verde nos oitavos-de-final do CAN’2023

A selecção da Mauritânia é a adversária de Cabo Verde nos oitavos-de-final do Campeonato Africano das Nações (CAN’2023), que decorre na Costa do Marfim.

A partida está agendada para a próxima segunda-feira, 29, às 17:00, no Estádio Félix Boigny, e vai contar com a presença do Presidente da República, José Maria Neves.

Cabo Verde foi vencedor do grupo B com sete pontos, seguido do Egipto com três pontos, os faraós acompanham Cabo Verde na próxima fase, enquanto Gana e Moçambique com dois cada, ficaram pelo caminho.

Já a Mauritânia chega a esta fase como terceiro lugar do grupo D, com três pontos, atrás de Burkina Faso (quatro pontos) e Angola (sete pontos).

De salientar que a TACV Cabo Verde Airlines realiza no dia 29 de Janeiro um voo especial Praia/Abidjan/Praia com o objectivo de proporcionar aos adeptos cabo-verdianos a oportunidade de apoiar a selecção nacional nesta partida dos oitavos-de-final.

Divisão dos grupos:

Grupo A: Costa do Marfim, Nigéria, Guiné Equatorial e Guiné-Bissau

Grupo B: Egipto, Gana, Cabo Verde e Moçambique

Grupo C: Senegal, Camarões, Guiné-Conacri e Gâmbia

Grupo D: Argélia, Burkina Faso, Mauritânia e Angola

Grupo E: Tunísia, Mali, África do Sul e Namíbia

Grupo F: Marrocos, RD Congo, Zâmbia e Tanzânia