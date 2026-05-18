​Enacol é patrocinadora da energia da Seleção Cabo-Verdiana de Futebol

A Empresa Nacional de Combustível (Enacol) anunciou na passada sexta-feira, 15, que é Patrocinadora da Energia da Selecção Nacional de Futebol, para o mundial 2026.

Numa nota enviada, a empresa afirma que é com elevado sentido de responsabilidade social que afirmou a parceria com a Federação Cabo-verdiana de Futebol, para reforçar o compromisso da marca com o desporto nacional e com todos os cabo-verdianos que vivem o futebol com paixão, orgulho e esperança.

“Numa fase decisiva da caminhada rumo à Copa do Mundo e cientes de que as empresas desempenham um importante papel na promoção do desporto, a Enacol junta-se à Federação Cabo-Verdiana de Futebol para apoiar a selecção nacional, acreditando na força, na união e no espírito de superação que caracterizam o povo de Cabo Verde”, destaca.

Para a empresa, mais do que um patrocínio, esta parceria representa a confiança no talento e na capacidade da nossa selecção de continuar a fazer história no futebol internacional.

“Queremos apoiar esta caminhada e celebrar, junto de todos, cada conquista alcançada. Serão desenvolvidas várias acções de comunicação e activação junto dos adeptos, promovendo ainda mais a proximidade entre a selecção e os cabo-verdianos”, refere.