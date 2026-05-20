Futebol/CAN 2027: Cabo Verde partilha Grupo K com Mali, Ruanda e Libéria na corrida à fase final da prova

​A selecção de Cabo Verde de futebol ficou inserida no Grupo K de qualificação para o CAN’2027, juntamente com as congéneres do Mali, Ruanda e Libéria, ditou o sorteio realizado terça-feira, no Cairo, Egipto.

Os Tubarões Azuis, nome pelo qual é conhecida a selecção nacional, terão pela frente um percurso que promete desafios exigentes rumo à fase final da maior competição de selecções de África.

Esta edição histórica será organizada conjuntamente pelo Quénia, Uganda e Tanzânia, países da África Oriental que já têm a presença garantida por serem os anfitriões e vai ser disputada no formato de jogos de ida e volta, num total de seis jornadas.

De acordo com o regulamento da Confederação Africana de Futebol (CAF), apenas os dois primeiros classificados de cada grupo garantirão o apuramento directo para o torneio, que decorrerá entre 19 de Junho e 17 de Julho de 2027.

As partidas de qualificação estão distribuídas por três janelas internacionais da FIFA: a primeira e segunda jornadas acontecem entre 21 de Setembro e 06 de Outubro deste ano, a terceira e quarta rondas disputam-se de 09 a 17 de Novembro de 2026 e as duas últimas jornadas (quinta e sexta) jogam-se entre 22 e 30 de Março de 2027.

Divisão dos Grupos:

Grupo A: Marrocos, Gabão, Níger, Lesoto

Grupo B: Egipto, Angola, Malawi, Sudão do Sul

Grupo C: Costa do Marfim, Gana, Gâmbia, Somália

Grupo D: África do Sul, Guiné Conacri, Quênia, Eritreia

Grupo F: Burkina Faso, Benim, Mauritânia, República Centro-Africana

Grupo G: Camarões, Comores, Namíbia, Congo

Grupo H: Tunísia, Uganda, Líbia, Botsuana

Grupo I: Argélia, Zâmbia, Togo, Burundi

Grupo J: Senegal, Moçambique, Sudão, Etiópia

Grupo K: Mali, Cabo Verde, Ruanda, Libéria

Grupo L: Nigéria, Madagáscar, Tanzânia, Guiné-Bissau