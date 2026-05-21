Novo livro de José Mário Correia retrata 23 anos da trajectória da selecção cabo-verdiana de futebol

“Tubarões Azuis no Olimpo dos Deuses do Futebol – A Saga Continua” é a mais nova obra do jornalista José Mário Correia, sob o pseudónimo Santa Clara, que retrata 23 anos da trajectória da selecção cabo-verdiana, desde a primeira presença simbólica na rota do Mundial, em 2002, até à inédita qualificação alcançada em 2025. O livro será lançado amanhã, sexta-feira, 22, na sede da Federação Cabo-verdiana de Futebol, na Cidade da Praia.

A obra reúne episódios marcantes da história dos Tubarões Azuis, entre jogos, golos, momentos de tristeza e celebração, mostrando a evolução de uma equipa que aprendeu a competir “no detalhe” até garantir presença no maior palco do futebol mundial, cuja edição de 2026 será organizada pelo Canadá, Estados Unidos da América e México.

O autor toma como ponto de partida o ano de 1978, marcado pela chamada “Operação Bissau”, a primeira travessia internacional de Cabo Verde. Três anos após a Independência, os Tubarões Azuis estreavam-se no Estádio Lino Correia, em Bissau, diante de adversários mais experientes.

O livro revisita ainda a importância da Taça Amílcar Cabral (TAC), considerada a primeira grande escola competitiva dos Tubarões Azuis na antiga Zona II da UFOA/CSSA. Entre 1979 e 2007, a competição serviu de laboratório de maturação da selecção nacional, desde a estreia sem golos e no último lugar até à conquista da XVI edição da TAC, na Praia, em 2000.

A obra mostra também como a selecção e os seus dirigentes se reinventaram após o declínio da competição sub-regional, encerrando a participação na TAC com um honroso segundo lugar, em 2007, resultado da combinação entre juventude, diáspora e atletas do futebol nacional.

A partir daí, abre-se uma nova etapa internacional com a Taça de África das Nações (CAN). O livro percorre as primeiras tentativas falhadas, as eliminações dolorosas e as campanhas promissoras até à estreia histórica na fase final da CAN, em 2013, na África do Sul, quando Cabo Verde ultrapassou a fase de grupos sem derrotas e alcançou os quartos-de-final.

A narrativa aborda igualmente os momentos difíceis, como a desqualificação pela FIFA em 2013/2014, os empates fatais de 2015 e as ausências das edições de 2017 e 2019, mas também o regresso à consistência competitiva em 2021 e 2022. O percurso culmina na campanha da CAN 2023/2024, na Costa do Marfim, onde Cabo Verde voltou a atingir os quartos-de-final e consolidou-se como presença credível na elite africana.

Como desfecho da epopeia, o livro acompanha o caminho rumo ao Mundial, desde a entrada simbólica nas eliminatórias em 2002 até ao feito histórico da qualificação em 2025.

Este é o terceiro livro desportivo de Santa Clara, depois de “Nas Rotas dos Tubarões Azuis – 40 anos de história da Selecção Nacional”, publicado em 2015, e “Das Bolas de Trapo ao Primeiro Troféu – Os Heróis de 1978”, lançado em 2020. A nova publicação conta ainda com prefácio de Mário Semedo, presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), e posfácio de Orlando Mascarenhas, antigo presidente da FCF.