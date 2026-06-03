Futebol: Sidny Cabral viaja para Turquia para formalizar transferência para o Trabzonspor

O futebolista internacional cabo-verdiano Sidny Cabral viaja hoje para a Turquia para cumprir todas as formalidades para assinar contrato com o Trabzonspor.

O lateral esquerdo, que na última época esteve ao serviço do Benfica, deverá rubricar um vínculo válido por quatro temporadas com o emblema turco, segundo a imprensa desportiva internacional.

De acordo com as informações recolhidas, Sidny Cabral permaneceu em Portugal após a viagem da selecção cabo-verdiana para os Estados Unidos, onde irá decorrer a preparação para o Mundial 2026, para tratar dos últimos detalhes da transferência e realizar a viagem para a Turquia.

O jogador será submetido a exames médicos em Trabzon antes da formalização do contrato, podendo ainda integrar a concentração da seleção nacional em Boston ainda no decorrer do dia.

Inicialmente reticente em abandonar o futebol português, o internacional cabo-verdiano terá sido convencido pela proposta do clube turco, que melhorou significativamente as condições salariais oferecidas, duplicando o valor em relação ao que auferia no Benfica.

Com esta mudança, Sidny Cabral prepara-se para uma nova etapa da carreira, num dos principais clubes do futebol turco, antes da participação de Cabo Verde no Mundial de 2026.