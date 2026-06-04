Internacional Roberto Lopes espera grande apoio dos adeptos no jogo frente às Bermudas

O internacional cabo-verdiano Roberto Lopes, mais conhecido como "Pico” manifestou o desejo de voltar a contar com uma forte presença dos adeptos nas bancadas durante o jogo da Seleção Nacional frente às Bermudas, nos Estados Unidos.

“Espero o mesmo apoio que tivemos dos adeptos em Portugal ou até mais ainda”, afirmou o defesa dos Tubarões Azuis, em entrevista concedida no primeiro dia de treino em Connecticut.

“Estou muito feliz por estar aqui nos Estados Unidos e por continuar a nossa preparação para o primeiro jogo contra a Espanha. No grupo, todos estão muito felizes”, afirmou.

O jogador destacou ainda a importância da vitória frente à Sérvia (3-0), considerando que o encontro constituiu um teste importante na caminhada rumo ao Campeonato do Mundo.

“O jogo contra a Sérvia foi muito importante para a preparação para o Mundial”, sublinhou.

Sobre o desafio diante da Espanha, Roberto Lopes reconheceu a qualidade do adversário, mas garantiu que a selecção cabo-verdiana irá demonstrar a sua “qualidade e união”.