Tubarões Azuis realizam primeiro treino nos EUA antes do amigável com as Bermudas

Os Tubarões Azuis, de acordo com a Federação Cabo-Verdiana de Futebol (FCF), chegaram ao território norte-americano após uma viagem de cerca de oito horas de avião, seguida de mais duas horas de deslocação terrestre entre o aeroporto de Boston e o estado de Connecticut, onde a equipa está instalada.
Depois de um estágio de preparação em Portugal e de um primeiro jogo amigável frente à Sérvia, disputado no passado domingo, 31 de Maio, a selecção cabo-verdiana procura dar continuidade ao trabalho desenvolvido. No encontro realizado no Estádio do Restelo, em Lisboa, Cabo Verde venceu a congénere sérvia por 3-0.
O desafio frente às Bermudas servirá para testar estratégias, avaliar opções tácticas e consolidar processos de jogo antes dos próximos compromissos internacionais da selecção nacional.