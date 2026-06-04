Tubarões Azuis realizam primeiro treino nos EUA antes do amigável com as Bermudas

A Seleção Nacional de Futebol realizou, esta quarta-feira, o primeiro treino nos Estados Unidos, numa sessão que serviu de preparação para o jogo amigável deste sábado frente às Bermudas. A partida está marcada para o dia 6 de Junho, no Pratt & Whitney Stadium at Rentschler Field, em East Hartford, Connecticut.

Os Tubarões Azuis, de acordo com a Federação Cabo-Verdiana de Futebol (FCF), chegaram ao território norte-americano após uma viagem de cerca de oito horas de avião, seguida de mais duas horas de deslocação terrestre entre o aeroporto de Boston e o estado de Connecticut, onde a equipa está instalada.

Depois de um estágio de preparação em Portugal e de um primeiro jogo amigável frente à Sérvia, disputado no passado domingo, 31 de Maio, a selecção cabo-verdiana procura dar continuidade ao trabalho desenvolvido. No encontro realizado no Estádio do Restelo, em Lisboa, Cabo Verde venceu a congénere sérvia por 3-0.

O desafio frente às Bermudas servirá para testar estratégias, avaliar opções tácticas e consolidar processos de jogo antes dos próximos compromissos internacionais da selecção nacional.