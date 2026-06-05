Correios de Cabo Verde lançam selo comemorativo pela estreia do país no Mundial de Futebol

Os Correios de Cabo Verde(CCV) realizarão, na segunda-feira, 8 de Junho, o lançamento oficial da emissão filatélica comemorativa “Primeira Presença de Cabo Verde no Campeonato do Mundo de Futebol de 2026”, um marco que consideram histórico para o desporto nacional e para a afirmação internacional do país.

O lançamento será assinalado por uma sessão solene presidida pelo Primeiro-Ministro, José Ulisses Correia e Silva. A cerimónia contará ainda com a presença de diversas entidades nacionais e internacionais, representantes do sector postal, figuras ligadas ao desporto nacional e convidados especiais.

Em nota, os Correios de Cabo Verde consideram oportuno assinalar esta efeméride através da emissão de um selo comemorativo, perpetuando na memória colectiva um dos momentos mais marcantes da história do desporto nacional.

Por sua vez, o Governo afirmou que a iniciativa, para além do seu elevado valor simbólico e cultural, constitui também um registo histórico imaterial que levará o nome e a imagem de Cabo Verde além-fronteiras, ligando a diáspora cabo-verdiana e os amantes do desporto através de uma colecção única de selos postais.

“A nova emissão filatélica presta homenagem ao percurso e ao esforço dos atletas, dirigentes desportivos e de todos os cabo-verdianos que contribuíram para que o país alcançasse este feito inédito. Os selos a serem colocados em circulação eternizam um momento histórico, transformando-o num património de memória colectiva e de valorização da identidade nacional”, refere a nota do Governo.