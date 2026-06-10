FCBB apresenta amanhã convocados para janelas de qualificação ao Mundial FIBA 2027

A Federação Cabo-verdiana de Basquetebol (FCBB) divulga amanhã, no Pavilhão Desportivo Vavá Duarte (Gimnodesportivo), a lista de atletas convocados para a Selecção Nacional Sénior Masculina, no âmbito da preparação para as próximas janelas de qualificação para o Campeonato do Mundo FIBA 2027, que terá lugar no Qatar.

De acordo com FCBB, a equipa nacional participará na primeira fase de qualificação, agendada para decorrer de 2 a 5 de Julho, em Douala, Camarões, e na segunda janela, marcada para 27 a 30 de Agosto de 2026, em Tunis, Tunísia.

“ Esta convocatória insere-se no quadro da estratégia de consolidação da competitividade internacional da Seleção Nacional, refletindo o compromisso da FCBB em garantir uma reparação adequada e sustentada, com vista à prossecução dos objetivos desportivos do país”, destacou a FCBB em nota.

Antes dessas competições, a Selecção Nacional realizará um estágio de preparação no Cairo, Egipto, entre 23 e 29 de Junho. Segundo a FCBB, o estágio visa reforçar a preparação técnico-táctica da equipa, proporcionando condições de trabalho de elevado nível e contacto competitivo internacional.