Desporto

Futebol/Campeonato CV: África Show-Palmeira e Académica do Porto Novo-Mindelense nas meias-finais

PorExpresso das Ilhas, Inforpress,15 jun 2026 8:20

O Grupo Desportivo da Palmeira vai defrontar o África Show e o Clube Sportivo Mindelense jogará contra a Académica do Porto Novo nas meias-finais do campeonato nacional de futebol, após a conclusão, este domingo, da fase preliminar.

Os confrontos da primeira mão ficaram definidos após o encerramento da sexta e última jornada da fase de grupos, que confirmou o apuramento dos quatro primeiros classificados da tabela para a fase a eliminar.

Resultado dos jogos da 6.ª Jornada:

Sábado, 13: Cutelinho 1 - Académico do Sal 1 e Scorpion 3 - Onze Unidos 3.

Domingo, 14: Académica do Porto Novo 1 - África Show 1, Benfica 1 - Santo Crucifixo 3, Palmeira 2 - Boavista da Praia 1 e Atlético de São Nicolau 1 - Mindelense 3.

Na classificação, a Palmeira terminou a fase regulamentar na liderança isolada com 16 pontos, seguida de perto pelo Mindelense, com 15 pontos.

A Académica do Porto Novo garantiu o terceiro posto com 13 pontos, enquanto o África Show segurou a quarta e última vaga de acesso às meias-finais com 12 pontos, os mesmos que o Boavista da Praia, mas com vantagem nos critérios de desempate.

Na restante tabela classificativa, o Cutelinho terminou com nove pontos, o Académico do Sal somou sete, e o Onze Unidos e o Santo Crucifixo encerraram a participação com cinco pontos cada. Nas últimas posições ficaram o Benfica, com três pontos, e o Scorpion, com apenas um ponto.

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Tópicos

Futebol Campeonato Nacional Africa Show Palmeira Académica de Porto Novo Mindelense Meias Finais

Autoria:Expresso das Ilhas, Inforpress,15 jun 2026 8:20

Editado porAndre Amaral  em  15 jun 2026 9:24

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