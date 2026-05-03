Mindelense conquista Taça de Cabo Verde

​O Clube Sportivo Mindelense sagrou-se na tarde de sábado, 2, vencedor da Taça de Cabo Verde em futebol, após vencer o Grémio Desportivo de Nhagar por 2-0, em final disputada no Estádio Marcelo Leitão, na ilha do Sal.

A equipa de São Vicente confirmou o seu favoritismo ainda na primeira parte. O marcador foi inaugurado aos 19 minutos por Bishe, que viria a ser eleito o Melhor Jogador (MVP) da partida.

A vantagem foi ampliada em cima do intervalo, aos 45 minutos, com um autogolo da formação de Santiago Norte, fixando o resultado final.

No final do encontro, o treinador do Mindelense, Miky Medina, não escondeu a satisfação por somar mais um troféu ao vasto palmarés do “clube encarnado”.

“Vencer esta taça tem um sabor como se fosse o primeiro título. É um orgulho enorme, especialmente pelo apoio fantástico dos adeptos”, sublinhou o técnico.

Do lado do Grémio Desportivo de Nhagar, o treinador CJ Moreno demonstrou-se conformado e orgulhoso do percurso da sua equipa, que fazia a sua estreia absoluta na competição.

“Foi um bom jogo. Esta final serviu de uma enorme experiência para a nossa equipa, que se estreou na prova e conseguiu chegar logo à final. Saímos de cabeça erguida”, afirmou o dirigente.

Presente no evento, o vice-presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), Mário Avelino, considerou o Mindelense um “merecido vencedor”, mas deixou elogios à réplica dada pelos vice-campeões.

“O Mindelense foi superior, mas o Grémio Nhagar teve uma prestação muito positiva. É uma equipa com boa experiência e que dignificou este campeonato com a sua participação”, pontuou.

Relativamente à escolha da ilha do Sal para acolher a Final Four e a grande decisão, Mário Avelino destacou a competência da associação local.

“A ilha do Sal já é um ‘habitué’ nestas andanças e tem dado provas sucessivas da sua capacidade em acolher grandes eventos desportivos”, concluiu.

Com esta vitória, o CS Mindelense reforça o seu estatuto de “crónico vencedor” nas competições nacionais, perante um Estádio Marcelo Leitão que voltou a ser o centro das atenções do futebol cabo-verdiano.