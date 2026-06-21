Mundial2026: Espanha goleia Arábia Saudita e também já espreita 16 'avos'

Um golo de Lamine Yamal, logo aos 10 minutos, acabou com a resistência saudita e conferiu maior confiança aos espanhóis, que chegaram ao intervalo a vencer já por 3-0, após um 'bis' de Oyarzabal, aos 21 e 24. Tambakti, aos 49, marcou na própria baliza o quarto.
Com o triunfo, a Espanha isola-se na frente no Grupo H, com quatro pontos, sendo seguida por Uruguai e Cabo Verde, com um, formações que se defrontam ainda hoje, enquanto a Arábia Saudita é quarta, igualmente com um ponto, mas pior diferença de golos.