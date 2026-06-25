Mundial 2026: O estranho caso de Áustria e Argélia, o jogo em que perder pode ser melhor do que ganhar

Kansas City pode receber um dos episódios mais insólitos da história dos Campeonatos do Mundo. No próximo sábado, Áustria e Argélia entram em campo para a última jornada do Grupo J sabendo que a derrota poderá ser mais vantajosa do que a vitória. Um cenário que reacende memórias de um dos capítulos mais polémicos do futebol mundial: a “Vergonha de Gijón”, em 1982.

À primeira vista, a situação parece absurda. Num torneio onde o objectivo é ganhar, duas selecções podem encontrar-se perante circunstâncias em que perder representa um caminho mais favorável rumo às fases a eliminar. No entanto, é precisamente essa possibilidade que está a alimentar o debate em torno do encontro entre Áustria e Argélia, marcado para Kansas City.

A Argentina já garantiu o primeiro lugar do Grupo J após vencer os dois primeiros jogos, derrotando a Argélia por 3-0 e a Áustria por 2-0. Com seis pontos, os campeões do mundo asseguraram antecipadamente a liderança da série e deixaram austríacos e argelinos a discutir as restantes posições de qualificação.

A luta pelo segundo lugar parece, à partida, um objectivo natural. Contudo, os cruzamentos previstos para a fase seguinte criaram um paradoxo inesperado.

O problema dos cruzamentos

Com a expansão do Mundial para 48 selecções, a FIFA introduziu um sistema em que os dois primeiros classificados de cada grupo avançam automaticamente, acompanhados pelos oito melhores terceiros classificados.

Este modelo trouxe novas possibilidades competitivas, mas também criou situações em que a posição final na tabela nem sempre corresponde ao percurso mais vantajoso.

No caso do Grupo J, os cenários analisados pela imprensa internacional indicam que o segundo classificado poderá ter pela frente um adversário extremamente complicado logo na primeira ronda a eliminar, muito provavelmente a Espanha, considerada uma das principais candidatas ao título. Em contrapartida, o terceiro classificado poderá beneficiar de um emparelhamento teoricamente mais acessível, enfrentando uma equipa de menor estatuto competitivo.

Assim, surge uma questão desconfortável: valerá realmente a pena terminar em segundo lugar?

A sombra de Gijón

A ironia da situação torna-se ainda maior quando se olha para a história.

O confronto coloca frente a frente precisamente duas das selecções associadas a um dos maiores escândalos da história dos Campeonatos do Mundo.

No Mundial de 1982, disputado em Espanha, a Argélia protagonizou uma das maiores surpresas da competição ao derrotar a Alemanha Ocidental por 2-1. Apesar desse resultado histórico, acabou eliminada após o controverso encontro entre alemães e austríacos.

Nesse jogo, uma vitória alemã por um golo de diferença qualificava simultaneamente Alemanha Ocidental e Áustria. Depois de os alemães marcarem cedo, ambas as equipas passaram largos períodos a trocar passes sem procurar alterar o resultado. O encontro terminou 1-0 e ficou conhecido para sempre como a “Vergonha de Gijón”.

A indignação foi tão grande que a FIFA decidiu alterar os regulamentos e passou a obrigar que os últimos jogos de cada grupo fossem disputados em simultâneo, precisamente para evitar manipulações ou combinações de resultados.

Quarenta e quatro anos depois, a Argélia volta a encontrar a Áustria num contexto que levanta dúvidas sobre a integridade competitiva do formato.

Um incentivo perverso

A diferença relativamente a 1982 é que ninguém sugere qualquer tipo de acordo entre as equipas.

O problema está no próprio desenho da competição.

Com os terceiros classificados também apurados para a fase seguinte, as equipas podem fazer contas mais complexas. Em determinadas circunstâncias, o valor estratégico de uma derrota pode superar o de uma vitória.

Vários analistas internacionais já alertaram para aquilo que classificam como um “incentivo perverso”, criado involuntariamente pelo novo formato do Mundial. Em vez de recompensar sempre a melhor classificação possível, o sistema pode oferecer vantagens a quem termina numa posição inferior.

A situação é particularmente sensível porque, antes mesmo do apito inicial, tanto a Áustria como a Argélia sabem que terminarão entre o segundo e o terceiro lugares do grupo. A Jordânia já está eliminada, enquanto a Argentina já garantiu o primeiro lugar. Isso significa que o encontro servirá essencialmente para definir a ordem entre os dois candidatos à qualificação.

O que dizem os protagonistas

Apesar das especulações, os responsáveis das duas selecções têm procurado afastar qualquer ideia de cálculos excessivos.

Do lado argelino, o seleccionador Vladimir Petkovic sublinhou recentemente que a vitória sobre a Jordânia devolveu confiança à equipa e que o objectivo passa por assegurar a qualificação em campo. Após a recuperação frente aos jordanos, a Argélia chega ao derradeiro encontro com renovada ambição.

Também a Áustria encara o encontro como uma oportunidade para regressar às fases a eliminar de uma grande competição internacional, algo que não consegue há várias décadas.

Na prática, perder deliberadamente continua a representar um enorme risco. Uma derrota pesada pode comprometer a classificação entre os melhores terceiros e alterar completamente as contas. Além disso, as equipas não controlam totalmente os resultados dos restantes grupos, o que torna qualquer estratégia desse tipo altamente perigosa.

Um teste ao novo Mundial

Independentemente do resultado final, o encontro entre Áustria e Argélia já está a cumprir um papel inesperado: colocar em discussão o modelo competitivo do primeiro Mundial com 48 selecções.

A FIFA promoveu a expansão como uma forma de aumentar a representatividade global e abrir portas a mais países. Contudo, os cenários gerados pelo novo sistema demonstram que o formato ainda poderá necessitar de ajustamentos futuros.

A possibilidade de duas equipas entrarem em campo conscientes de que a derrota pode ser mais vantajosa do que a vitória desafia um dos princípios fundamentais do desporto: a ideia de que ganhar deve ser sempre recompensado.

Por isso, o duelo de Kansas City será muito mais do que uma simples decisão de grupo. Será também um teste à lógica competitiva do Mundial de 2026 e uma inesperada viagem ao passado, trazendo de volta as memórias de Gijón e de um dos episódios mais controversos da história do futebol.