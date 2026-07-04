FCF mobiliza adeptos para receção aos Tubarões Azuis este domingo

​A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) apelou à mobilização dos adeptos para a receção da Seleção Nacional, agendada para este domingo, a partir das 09h00. A comitiva percorrerá várias artérias e bairros emblemáticos da cidade da Praia, desde o aeroporto até Quebra Canela.

Sob o lema "Vamos receber os nossos heróis", a iniciativa pretende homenagear os Tubarões Azuis na sequência da histórica estreia de Cabo Verde no Campeonato do Mundo de 2026.

A FCF convida todos os cabo-verdianos a associarem-se a esta receção, envergando a camisola oficial da Seleção Nacional e levando a bandeira de Cabo Verde para assinalar este momento marcante do futebol nacional.

O percurso da caravana terá início no Aeroporto Internacional da Praia, seguindo por Lem Ferreira, Fazenda, Vila Nova, Rotunda de Ponta d'Água, Calabaceira, Avenida Cidade de Lisboa e Prainha, terminando em Quebra Canela.

A histórica caminhada de Cabo Verde no Campeonato do Mundo chegou ao fim esta sexta-feira, após a derrota por 3-2 frente à Argentina, nos 16 avos de final, que ditou a eliminação da seleção nacional da competição.