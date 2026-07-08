Desporto: Ministro quer aposta na modernização de equipamentos desportivos para responder exigências internacionais

​O ministro da Cultura, Indústrias Criativas, Juventude e Desporto, António Duarte, defendeu hoje a modernização do Pavilhão Desportivo Vavá Duarte e do Estádio Nacional e considerou ambas as infra-estruturas fundamentais para o desenvolvimento do desporto.

Duarte falava à imprensa no final de uma visita de trabalho que incluiu ainda deslocações ao Arquivo Nacional de Cabo Verde (ANCV), Pavilhão Desportivo Vavá Duarte e ao Estádio Nacional.

O objectivo foi avaliar o estado de conservação, funcionamento e necessidades de intervenção das infra-estruturas e serviços sob sua tutela.

No Pavilhão Desportivo Vavá Duarte, António Duarte afirmou que o equipamento, considerado um dos mais emblemáticos do País, necessita de “uma reforma profunda”, e lembrou que já decorre um processo de revitalização da infra-estrutura.

Segundo o governante, a intervenção tornou-se indispensável devido ao acelerado estado de degradação do espaço, que, apesar disso, continua a registar elevada procura para a prática desportiva.

"O pavilhão precisa ser recuperado para readquirir a dignidade e continuar a oferecer condições adequadas para a prática desportiva nos próximos tempos", sustentou.

Relativamente ao Estádio Nacional, o ministro destacou que o recinto, actualmente associado aos feitos da selecção nacional de futebol, exige uma manutenção mais rigorosa, atendendo às normas impostas pela Confederação Africana de Futebol (CAF) e pela Federação Internacional de Futebol (FIFA).

O ministro considerou que a infra-estrutura deve estar preparada não apenas para acolher os jogos dos Tubarões Azuis, mas também outras competições internacionais, daí defender uma utilização mais abrangente do recinto.

"O Estádio Nacional é a casa dos Tubarões Azuis e precisa estar ao nível da notoriedade que a selecção nacional conquistou no panorama internacional", afirmou.

O responsável advertiu ainda para a necessidade de se continuar a investir na conservação e modernização do estádio, de forma a evitar eventuais sanções ou interdições que possam comprometer a realização de compromissos internacionais em Cabo Verde.

Questionado sobre as críticas de que as intervenções nas infra-estruturas desportivas se têm limitado à manutenção, reconheceu que a conservação dos equipamentos públicos tem sido um dos principais desafios do país.

Neste sentido, anunciou uma articulação mais estreita com a Infraestruturas de Cabo Verde para reforçar a manutenção preventiva e prolongar a vida útil dos equipamentos públicos.

O Governo, assegurou, pretende ir além da manutenção, já que o seu programa contempla a modernização das actuais infra-estruturas desportivas e a construção de novos equipamentos em todo o território nacional.

Segundo explicou, esta orientação integra a visão do Governo para os sectores da Juventude e do Desporto e deverá constar do programa governamental a ser apreciado pelo Assembleia Nacional.