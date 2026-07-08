Emanuel Trovoada selecionado para programa da NBA Africa junto dos Dallas Mavericks

O selecionador nacional de basquetebol, Emanuel Trovoada, foi selecionado para participar no 2026 African Coaches Program, uma iniciativa da NBA Africa e da Basketball Africa League (BAL), que lhe proporcionará uma experiência de formação junto da equipa técnica dos Dallas Mavericks, durante a NBA Summer League.

A informação foi divulgada pela Federação Cabo-verdiana de Basquetebol (FCBB), que considera a escolha um reconhecimento do percurso desenvolvido pelo treinador cabo-verdiano e da sua contribuição para o crescimento da modalidade no país.

Segundo a federação, a participação de Emanuel Trovoada no programa resulta de um percurso marcado pelo trabalho, dedicação, resiliência e paixão pelo basquetebol. Ao longo dos últimos anos, o técnico tem desempenhado um papel relevante na evolução da modalidade em Cabo Verde, assumindo responsabilidades em momentos importantes e contribuindo para reforçar a presença do basquetebol cabo-verdiano no contexto internacional.

O African Coaches Program é uma iniciativa de desenvolvimento de treinadores promovida pela NBA Africa e pela BAL, proporcionando a técnicos africanos a oportunidade de contactar de perto com metodologias de trabalho de equipas da NBA, através de experiências integradas nas estruturas técnicas de franquias da liga norte-americana.

No caso de Emanuel Trovoada, a experiência decorrerá junto dos Dallas Mavericks, durante a NBA Summer League, permitindo-lhe acompanhar processos de preparação, treino e gestão técnica ao mais alto nível do basquetebol mundial.

Para a FCBB, esta distinção ultrapassa o plano individual e constitui também um reconhecimento para o desporto cabo-verdiano. A federação considera que a presença do selecionador nacional no programa representa Cabo Verde, os treinadores africanos e, de forma particular, a comunidade lusófona e os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP).

No comunicado, a federação sustenta que esta seleção demonstra que é possível alcançar os mais elevados níveis do basquetebol mundial através da competência, da formação contínua e da perseverança.

A FCBB acrescenta que o percurso de Emanuel Trovoada constitui hoje uma referência para uma nova geração de treinadores, atletas e dirigentes, servindo de inspiração para aqueles que pretendem desenvolver uma carreira na modalidade e afirmando o potencial do talento africano nos principais palcos internacionais.

A escolha de Emanuel Trovoada surge numa fase de afirmação do basquetebol cabo-verdiano no continente africano, reforçando a projeção internacional da modalidade e valorizando o trabalho desenvolvido pelos seus técnicos.