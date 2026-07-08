Futebol: Diney Borges troca de clube nos Emirados Árabes Unidos

​O internacional cabo-verdiano Diney Borges é o mais recente reforço do Sharjah FC, da primeira divisão dos Emirados Árabes Unidos, deixando o Al Bataeh FC após três temporadas ao serviço do clube.

De acordo com a imprensa internacional, o defesa-central, de 31 anos, foi oficializado como o novo reforço do Sharjah FC, numa transferência avaliada em cerca de 1,5 milhões de euros, dando assim, um novo passo na sua carreira ao ingressar num dos clubes mais titulados e competitivos do futebol dos Emirados Árabes Unidos.

A mudança acontece após uma época de elevado nível ao serviço do Al Bataeh e na sequência da prestação de destaque de Diney Borges no Campeonato do Mundo de 2026, no qual foi um dos principais pilares da selecção cabo-verdiana, contribuindo para a histórica campanha dos “Tubarões Azuis”.

As exibições consistentes e a solidez defensiva demonstradas pelo internacional cabo-verdiano no Mundial despertaram o interesse de vários clubes, tendo o Sharjah FC assegurado a contratação do jogador para reforçar o sector defensivo na nova temporada.

Formado em Portugal, Diney Borges iniciou a carreira sénior no Marítimo, tendo representado posteriormente o Estoril Praia e o FAR Rabat, de Marrocos, antes de se transferir, em 2023, para o Al Bataeh FC.

Ao serviço da selecção nacional de Cabo Verde, o defesa assumiu-se em definitivo como uma das grandes referências do plantel liderado pelo seleccionador nacional Bubista.

A sua chegada ao Sharjah FC permitirá ao jogador lutar activamente pelos principais títulos nacionais dos Emirados Árabes Unidos e disputar as prestigiadas competições continentais de clubes na Ásia.

“A chegada ao Sharjah FC representa um dos maiores passos da carreira do internacional cabo-verdiano, que passará a lutar pelos principais títulos dos Emirados Árabes Unidos e pelas competições continentais asiáticas”, conclui a mesma fonte.