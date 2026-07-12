Kavala Fresk Festival junta milhares para homenagear os “Tubarões Azuis”

Milhares de pessoas encheram, na noite de sábado, a Praça Dom Luís, no Mindelo, para homenagear os “Tubarões Azuis”, durante o Kavala Fresk Festival. Vozinha, Ryan Mendes, Deroy Duarte, Logan Costa, Daylon Livramento, Lamine Medina e o seleccionador Bubista subiram ao palco principal para agradecer o apoio durante a histórica campanha na Copa do Mundo.

O seleccionador Bubista destacou que o percurso da equipa foi impulsionado pelo apoio do povo cabo-verdiano.

“As nossas primeiras palavras são de agradecimento por todo o carinho que demonstraram à selecção. Fizemos tudo para dignificar o povo e o país, e o entusiasmo de todos deu-nos a força para alcançar o que conseguimos na Copa do Mundo. A selecção pertence ao povo e mostrámos ao mundo a coragem, o carácter e a resiliência dos cabo-verdianos”, afirmou.

O técnico aproveitou ainda para deixar uma mensagem aos mais jovens, defendendo que o desempenho da selecção prova que “com vontade, ambição e carácter é possível realizar grandes sonhos” e que “não há sonhos impossíveis”.

Em nome dos jogadores, o capitão Vozinha pediu desculpa pela chegada discreta da comitiva a São Vicente e justificou a decisão com o desgaste físico após o Mundial.

“Estávamos cansados e foi uma decisão nossa. Mesmo estando na América, sentimos toda a energia dos cabo-verdianos. Não há palavras para descrever o que vivemos”, disse, assegurando que a equipa continuará a representar o país da melhor forma. “Vamos continuar a lutar para honrar a selecção e Cabo Verde”, garantiu.

Jogadores e equipa técnica agradeceram o apoio dos cabo-verdianos durante a histórica participação no Mundial e reafirmaram o compromisso de continuar a representar o país com orgulho.